Detienen a “Sol", presuntamente involucrado en red de huachicol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 07:44:23

Zapopan, Jalisco, a 2 de octubre 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) anunció la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, acusado de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

A través de un comunicado oficial, la dependencia federal detalló que la captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia, además del análisis de información técnica y la coordinación entre distintas instituciones.

Por lo anterior, el sospechoso fue ubicado y posteriormente puesto bajo arresto en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

“Sol” es señalado de ser el principal operador de la red de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira, Tampico y Guaymas; igualmente, de fungir como enlace con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.