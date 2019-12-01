Vuelca tráiler en la Pátzcuaro-Cuitzeo; hay dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 08:37:37

Pátzcuaro, Michoacán, a 27 de septiembre 2025.- Un saldo de dos personas heridas y daños materiales dejó la volcadura de un camión cargado con pollos, hechos registrados en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaba lesionados.

Entre tanto personal de la GN se hicieron cargo de las actuaciones concernientes al hecho vial.