Vuelca tráiler en la Pátzcuaro-Cuitzeo; hay dos heridos

Vuelca tráiler en la Pátzcuaro-Cuitzeo; hay dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 08:37:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, a 27 de septiembre 2025.- Un saldo de dos personas heridas y daños materiales dejó la volcadura de un camión cargado con pollos, hechos registrados en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaba lesionados.

Entre tanto personal de la GN se hicieron cargo de las actuaciones concernientes al hecho vial.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca tráiler en la Pátzcuaro-Cuitzeo; hay dos heridos
Localizan dos leones africanos y pareja de tigres en una vivienda de la colonia Matilde en Pachuca, Hidalgo
Padre del cantante Julión Álvarez es detenido en Campeche en posesión de armas y en vehículo robado
Hallan a hombre asesinado a balazos a un costado de la carretera Morelia - Charo, Michoacán 
Más información de la categoria
Personas cercanas a Trump aparecen en archivos relacionados con Epstein
Entre 2018 y 2024 se duplicó población sin acceso a la salud en México, alertan expertos
¡Escándalo en Michoacán! Liberan al ‘ejército secreto’ de La Luz del Mundo: 38 salen libres por detención ilegal
Caos en la Península de Yucatán: apagón masivo deja a más de 2 millones sin luz en medio de un calor sofocante
Comentarios