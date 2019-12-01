Aumenta a dos el número de víctimas mortales tras ataque armado en Tenencia Morelos de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 12:20:05
Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Con la muerte de uno de los lesionados tras la balacera en una tabiquera de la Tenencia Morelos, municipio de Morelia, aumentó a dos el número de víctimas mortales tras el hecho criminal, otro individuo permanece en un nosocomio.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, fue durante los últimos minutos del domingo y primeros de este lunes que en una tabiquera ubicada en la calle San Cristóbal Ecatepec, de la referida tenencia habían atacado a balazos a varias personas.

Como resultado del hecho en el sitio murió uno de los individuos mientras que otros dos fueron llevados a un hospital, en donde uno de ellos perdió la vida.

Es de mencionar que el hecho sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el crimen.

