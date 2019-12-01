Planteles de la UNAM suspenden actividades presenciales por amenazas en redes sociales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 12:17:27

Ciudad de México, a 29 de septiembre 2025.- Varias facultades y bachilleratos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), suspendieron actividades presenciales debido a las amenazas recibidas en redes sociales.

Se trata de las facultades de Química, Derecho, Ingeniería y Economía en Ciudad Universitaria (C. U.), las cuales informaron que sus actividades escolares serán en línea con el objetivo de salvaguardar a los docentes y a la comunidad estudiantil.

Además, los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) que tampoco tendrán actividades en las instalaciones son: Azcapotzalco, Vallejo, Naucalpan y Sur.

Cabe recordar que la semana pasada la Máxima Casa de Estudios del país acordó aumentar las medidas de seguridad tras el asesinato de Jesús Israel “N”, el estudiante de 16 años apuñalado el lunes 22 de septiembre, a manos de otro estudiante del bachillerato del plantel Sur.

En un comunicado, la institución educativa destacó que iniciará “la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y las personas trabajadoras del plantel”.