EEUU anuncia captura de 670 miembros de organización criminal de Jalisco en megaoperativo internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 11:45:58
Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de septiembre 2025.- La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), anunció la detención de 670 presuntos miembros de una organización criminal de Jalisco, considerada como “una de las más violentas y prolíficas del mundo”.

A través de un comunicado, la agencia federal señaló que el megaoperativo se realizó del 22 al 26 de septiembre de 2025 y participó su personal en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras.

“Se ataca al CJNG como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

Asimismo, la Administración dio a conocer que se logró la incautación de droga y diversos activos, entre los que se encuentran:

  • Incautaciones de drogas:
    • 92.4 kilogramos de polvo de fentanilo,
    • Un millón 157 mil 672 pastillas falsificadas,
    • Seis mil 62 kilogramos de metanfetamina,
    • 22 mil 842 kilogramos de cocaína.
    • 33 kilogramos de heroína
  • Incautaciones de divisas:  $18,644,105
  • Activos incautados:  $29,694,429
  • Armas de fuego aseguradas: 244

Estados Unidos apuntó que el CJNG opera a nivel global con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países.

“El cártel es responsable de la producción, fabricación y distribución de drogas sintéticas, así como de la violencia y la corrupción que acompañan sus operaciones”, indicó la DEA.

