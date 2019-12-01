EEUU anuncia captura de 670 miembros de organización criminal de Jalisco en megaoperativo internacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 11:45:58

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de septiembre 2025.- La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), anunció la detención de 670 presuntos miembros de una organización criminal de Jalisco, considerada como “una de las más violentas y prolíficas del mundo”.

A través de un comunicado, la agencia federal señaló que el megaoperativo se realizó del 22 al 26 de septiembre de 2025 y participó su personal en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras.

“Se ataca al CJNG como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

Asimismo, la Administración dio a conocer que se logró la incautación de droga y diversos activos, entre los que se encuentran:

Incautaciones de drogas: 92.4 kilogramos de polvo de fentanilo, Un millón 157 mil 672 pastillas falsificadas, Seis mil 62 kilogramos de metanfetamina, 22 mil 842 kilogramos de cocaína. 33 kilogramos de heroína

Incautaciones de divisas: $18,644,105

$18,644,105 Activos incautados: $29,694,429

$29,694,429 Armas de fuego aseguradas: 244

Estados Unidos apuntó que el CJNG opera a nivel global con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países.

“El cártel es responsable de la producción, fabricación y distribución de drogas sintéticas, así como de la violencia y la corrupción que acompañan sus operaciones”, indicó la DEA.