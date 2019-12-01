Explota pirotecnia en Feria Regional en San Luis Potosí, dejando al menos 20 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 11:00:14

Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, a 29 de septiembre de 2025.- Mientras se realizaba la celebración de la Feria Regional (FEREMEX), así como las festividades en honor a San Miguel Arcángel, se registró una explosión de pirotecnia frente a la iglesia de San Miguel Arcángel en el municipio de Mexquitic de Carmona.

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo, dejando un saldo de al menos 20 heridos, los cuales resultaron con quemaduras, debido a que los cohetones les cayeron directamente cuando se encontraban viendo una presentación de danzantes.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, confirmó el incidente.

“El H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, Administración 2024-2027, informa a la ciudadanía que hace unos momentos, durante una entrada de cera en el marco de la FEREMEX 2025, se registró un incendio en los cohetones, lo que provocó que se dispersaran y salieran de control, ocasionando su explosión.”

Al lugar se trasladaron de inmediato elementos de la Policía Municipal, así como de emergencias, quienes dieron atención a las personas que se encontraban heridas, quienes fueron llevadas a varios hospitales de la región.