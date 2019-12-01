Abaten a sujeto y capturan a dos más tras emboscada que dejó un militar muerto y dos heridos en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 09:01:47
Apatzingán, Mich., a 29 de septiembre de 2025.- Una violenta emboscada en la localidad de Loma de los Hoyos, perteneciente al municipio de Apatzingán, derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo un agresor abatido, dos presuntos sicarios detenidos, así como un elemento de la Guardia Nacional fallecido y dos más gravemente heridos. 

El choque, ocurrido la noche del domingo 28 de septiembre, movilizó a unidades terrestres y aéreas del Ejército Mexicano.

De acuerdo con reportes preliminares, alrededor de las 21:00 horas un convoy de la Guardia Nacional fue sorprendido por un grupo armado que abrió fuego desde distintos puntos, desatando una intensa balacera.

La respuesta inmediata de las fuerzas federales permitió contener el ataque, mientras que un helicóptero artillado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) brindó apoyo aéreo para cubrir el repliegue táctico y reforzar la ofensiva contra los agresores.

Durante el operativo, un integrante del grupo delictivo fue abatido en el lugar, asegurándose el arma que portaba. Además, fueron capturados César “H.”, alias “El Chino”, de 18 años y origen venezolano, y Juan “C.”, alias “El Rey”, de 55 años, quienes presuntamente formaban parte de la célula armada responsable de la emboscada. Al momento de su detención, se les aseguraron dos fusiles de asalto, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico.

En el bando militar, las autoridades confirmaron que dos elementos de la Guardia Nacional fueron trasladados de emergencia vía aérea a un hospital en Irapuato, Guanajuato, debido a la gravedad de sus lesiones. Un tercer elemento perdió la vida en el lugar tras ser alcanzado por las balas durante la primera ráfaga de fuego.

La zona del enfrentamiento, ubicada en el crucero de Las Cahuingas, permanece bajo un amplio dispositivo de seguridad, con patrullajes constantes por aire y tierra para evitar nuevos ataques y ubicar a posibles cómplices. Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre las investigaciones en curso.

Noventa Grados
