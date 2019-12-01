Cada 2 minutos un mexicano pierde la vida por problemas cardíacos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 08:31:10

Ciudad de México, a 29 de septiembre 2025.- En promedio, cada dos minutos un mexicano pierde la vida por alguna enfermedad del corazón, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con un total de 192 mil 563 decesos en 2024, las enfermedades cardiovasculares se convirtieron en la primera causa de muerte en México.

Cabe señalar que, entre enero y marzo de 2025, 51 mil 382 personas perdieron la vida por estos padecimientos, por lo que se mantiene dicha tendencia.

Según especialistas, el riesgo de padecer y morir por un mal cardiaco aumenta y se presenta a edades más tempranas debido a que el sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia o colesterol alto y el tabaquismo, entre otros.

En entrevista para el medio Excélsior, el cardiólogo intervencionista José Luis Leiva Pons, explicó que en el caso de los hombres, a partir de los 40 años es cuando crece la prevalencia de enfermedad isquémica del corazón, y en el caso de la mujer, después de los 50, una vez que concluyeron sus periodos menstruales.

“La punta del iceberg es el sobrepeso y es el gran disparador del resto de las enfermedades. Entonces, tenemos que enfocar la prevención al manejo temprano y oportuno de individuos con sobrepeso. Entonces, si detectamos a nuestros hijos o a personas cercanas hay que empezar a evitarlo desde edades tempranas de la vida, ya que a partir del sobrepeso se desencadenan todas las enfermedades cardiometabólicas”, señaló el experto.