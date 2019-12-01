Bajo control, situación en Coahuayana: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 10:53:15

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2025.- Luego de registrarse enfrentamientos y situaciones de violencia en el municipio de Coahuayana y que el presidente municipal, Andrés Aguilar Mendoza, determinó la suspensión de clases, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la situación está completamente bajo control.

En conferencia de prensa, el mandatario michoacano reconoció que hubo una situación de violencia en El Ahijadero, Palos Marías y Apotán, comunidades del municipio, hechos en los que perdieron la vida dos personas, confirmó.

"La situación está totalmente bajo control, sí hubo en El Ahijadero un enfrentamiento entre delincuentes", dijo.

Ramírez Bedolla recalcó que los presidentes municipales no tienen la facultad de suspender clases, pues no es una atribución de los ayuntamientos; acotó que las secretarías de Gobierno y de Educación han mantenido diálogo con el edil.

Enfatizó que las clases deberán regresar a la normalidad a la brevedad en aquel municipio. Además, dijo, el presidente municipal, Andrés Aguilar recibió una amonestación, aunque no explicó de qué tipo.

Finalmente, el titular del Ejecutivo estatal sentenció, los alcaldes deben mantener la calma en su localidad, no generar el pánico entre la población.