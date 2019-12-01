Prohíbe la FGE de Michoacán revisiones vehiculares fuera de instalaciones oficiales

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre 2025.- Con la finalidad de brindar certeza jurídica a los propietarios de vehículos, cerrar espacios a la corrupción y consolidar un servicio institucional que respete la legalidad en los procesos de certificación vehicular, el Fiscal General del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, emitió una circular , con la cual se prohíben las revisiones de los números de identificación de vehículos fuera de instalaciones oficiales.

De acuerdo con el documento, las inspecciones deberán realizarse únicamente en el Módulo de Certificación Vehicular de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cual es el único espacio autorizado para llevar a cabo la revisión física de los números confidenciales de identificación y las consultas de registro, siempre y cuando los particulares hayan realizado el trámite y el pago correspondientes.

La circular, sustentada en los artículos 2, 18 y 30 de la Ley Orgánica de la FGE, así como en el artículo 212 del Código Penal de Michoacán, instruye a las áreas de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales a abstenerse de realizar revisiones fuera de este módulo.

Con ello se busca evitar prácticas discrecionales y garantizar que los procedimientos se apeguen al Acuerdo 23/2023, que regula la expedición del Certificado de No Reporte de Robo y No Alteración de Números de Identificación Vehicular.

Asimismo, el Fiscal General puntualizó que la Fiscalía de Asuntos Internos y la Contraloría de la FGE serán las encargadas de supervisar el cumplimiento de la disposición. En caso de inobservancia, se iniciarán investigaciones ministeriales o procedimientos administrativos conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán.