FGR busca evitar que Javier Duarte salga de prisión por buena conducta; este miércoles la audiencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 14:41:52

Ciudad de México, 18 de noviembre del 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentará este miércoles a seis testigos que busca incorporar al proceso para impedir que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtenga libertad anticipada.

Tres de ellos pertenecen a la Fiscalía estatal de Veracruz y no pudieron comparecer la semana pasada debido a comisiones de trabajo.

En la audiencia previa, realizada en el Reclusorio Norte, la FGR intentó desacreditar los argumentos de la defensa, que sostiene que Duarte cumple con los requisitos legales para acceder al beneficio.

Hasta ahora han comparecido cinco testigos ofrecidos por el propio exmandatario.

Los testigos presentados por la defensa son cuatro servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México y uno del ámbito federal, quienes firmaron documentos en los que se indica que Duarte ha cubierto el 70 por ciento de su condena, mantiene buena conducta, no está sujeto a prisión preventiva y participa en actividades de reinserción social.

La audiencia de este miércoles será encabezada por la jueza de control Ángela Zamorano Herrera en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde se definirá si la jueza acepta o no los nuevos testimonios antes de resolver la petición de libertad anticipada.