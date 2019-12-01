Confirman que las víctimas del accidente en la carretera Tepic-Puerto Vallarta eran originarias de León, Guanajuato

Confirman que las víctimas del accidente en la carretera Tepic-Puerto Vallarta eran originarias de León, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 20:44:00
León, Guanajuato, a 18 de noviembre de 2025.- Después del accidente automovilístico, en el que perdieron la vida cinco personas la mañana del pasado sábado en la carretera Tepic- Puerto Vallarta, se confirmó que las víctimas pertenecían al municipio de León, Guanajuato.

A través de una publicación en redes sociales, sus familiares precisaron que los cinco miembros de la familia fueron velados en una funeraria Gayosso de la ciudad.

Las víctimas mortales fueron identificadas como: Alessia Melinka Gasca Ramírez, de aproximadamente 2 años; sus padres: Miriam Ellean Ramírez y Gil David de Jesús Gasca; Ana Raquel Hernández Hernández; y Guillermina Hernández Valdés.

Cabe resaltar que el accidente ocurrió el pasado 15 de noviembre, a la altura de la comunidad de La Peñita, en la carretera que va de Guadalajara hacia Puerto Vallarta.

De acuerdo a la información, la familia leonesa viajaba en una camioneta Honda HRV, cuando el conductor de otra camioneta de cabina y media circulaba en el carril contrario y al querer rebasar terminó invadiendo el otro carril y los chocó de frente.

Las personas que viajaban en la unidad invasora salieron proyectadas hacia la carretera, perdiendo la vida una persona de la tercera edad, mientras que la familia que viajaba en la Honda quedó prensada, por lo que al llegar los servicios de emergencia, confirmaron que todos ya no contaban con signos vitales, dejando un saldo total de 6 personas fallecidas.

 

 

 

