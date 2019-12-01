Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 19:34:08

Querétaro, Querétaro, 27de noviembre de 2026.- El operador de un tráiler resultó con heridas leves luego de una volcadura que se registró la tarde de este viernes en el trébol de incorporación de la autopista federal 57 México-Querétaro a Paseo Constituyentes.

Aparentemente, la carga y la cinta de rodamiento mojada habrían ocasionado que la unidad perdiera el control y posteriormente volcara, quedando recostada sobre su lado derecho.

A la zona se movilizaron Bomberos de Querétaro, así como analistas de Protección Civil, quienes al llegar valoraron al operador y determinaron que presentaba heridas leves.

La zona fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el apoyo de grúas de gran tonelaje para realizar maniobras.