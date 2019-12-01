Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 19:39:40

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- Este viernes, servicios de emergencias se movilizaron a la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde se reportó un choque contra el muro divisor.

Fue sobre el kilómetro 180, en dirección a la capital queretana, en donde el vehículo perdió el control, presuntamente por el asfalto mojado.

Al perder el control, el auto se impactó contra el muro divisor, quedando con daños en la parte frontal, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencias.

Protección Civil y Bomberos del municipio de Pedro Escobedo son quienes acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la conductora, quien tras ser valorada se determinó que no presentaba heridas graves.

Autoridades acudieron al lugar para realizar el abanderamiento del accidente, el cual generó una importante carga vehicular en la zona.