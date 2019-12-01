Vuelca tractocamión que transportaba limón en la carretera Pátzcuaro-Morelia

Vuelca tractocamión que transportaba limón en la carretera Pátzcuaro-Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 22:40:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de septiembre de 2025.- La noche de este jueves, un tractocamión que transportaba arpillas de limón volcó sobre la carretera Pátzcuaro–Morelia, a la altura de la tenencia de Tiripetío, en el kilómetro 24.

De acuerdo con primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que el vehículo quedara recostado sobre su costado izquierdo y el cargamento de limón se esparciera en la carpeta asfáltica.

Automovilistas que presenciaron el accidente avisaron a las autoridades del hecho, por lo que más tarde elementos de Protección Civil de Michoacán se dieron cita en el lugar.

El chofer y su copiloto fueron valorados, aunque únicamente presentaron lesiones leves que no ameritaron su traslado hacia un hospital.

La vialidad permaneció bajo resguardo mientras se realizaba el retiro del cargamento.

Durante las maniobras, una camioneta se impactó por alcance en la zona, situación que dejó solo daños materiales, ante la imprudencia de su conductor.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca tractocamión que transportaba limón en la carretera Pátzcuaro-Morelia
Tres internos del penal de Tepic fueron ultimados tras ataque con armas blancas
Ultiman a tiros a un individuo en Jacona, Michoacán 
Tres muertos y tres heridos en fatal accidente en la carretera a Bernal
Más información de la categoria
Confirman muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa en Iztapalapa; novio la buscaba en redes y ahora le tocó despedirla
Condenan a 27 años y 3 meses de prisión al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro; fue condenado por al menos 5 delitos diferentes
Se desata tiroteo en Academia Naval de EU en Maryland; fuentes extraoficiales indican que el tirador es un estudiante el cual habría sido expulsado
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Comentarios