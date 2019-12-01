Vuelca tractocamión que transportaba limón en la carretera Pátzcuaro-Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 22:40:29

Morelia, Michoacán, 11 de septiembre de 2025.- La noche de este jueves, un tractocamión que transportaba arpillas de limón volcó sobre la carretera Pátzcuaro–Morelia, a la altura de la tenencia de Tiripetío, en el kilómetro 24.

De acuerdo con primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que el vehículo quedara recostado sobre su costado izquierdo y el cargamento de limón se esparciera en la carpeta asfáltica.

Automovilistas que presenciaron el accidente avisaron a las autoridades del hecho, por lo que más tarde elementos de Protección Civil de Michoacán se dieron cita en el lugar.

El chofer y su copiloto fueron valorados, aunque únicamente presentaron lesiones leves que no ameritaron su traslado hacia un hospital.

La vialidad permaneció bajo resguardo mientras se realizaba el retiro del cargamento.

Durante las maniobras, una camioneta se impactó por alcance en la zona, situación que dejó solo daños materiales, ante la imprudencia de su conductor.