Vuelca remolque en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 12:50:55

Copándaro, Michoacán, 9 de octubre del 2025.- Daños materiales y cierre parcial de la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, fue el saldo que dejó la volcadura del remolque de un tráiler.

Al respecto se informó que fue esta mañana de jueves que por la referida carretera circulaba un tráiler el cual transportaba un contenedor en un remolque.

En un momento determinado el chofer perdió el control de su unidad lo que desencadenó en la volcadora del remolque.

Hechos anteriores que sólo dejó daños materiales y cierre parcial de la rúa.