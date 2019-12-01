Caen 4 presuntos extorsionadores de transportistas en CDMX

Caen 4 presuntos extorsionadores de transportistas en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 14:26:35
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Ciudad de México, a 11 de abril 2026.- Personal de seguridad de la Ciudad de México capturó a cuatro presuntos integrantes de una banda de extorsionadores de transportistas.

De acuerdo con información oficial, dos de los sospechosos fueron detenidos en alcaldía Cuauhtémoc, mientras que otros dos ya se encontraban en un centro penitenciario, donde se les cumplimentaron nuevas órdenes por el mismo delito, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Fiscalía capitalina.

“Se ejecutaron dos órdenes de aprehensión por asociación delictuosa en contra de Xavier Gohary ‘N’ y Erika Esveydi ‘N’”, informó el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

Por otra parte, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de extorsión a través del número 089 o la línea directa habilitada para brindar apoyo y orientación.

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