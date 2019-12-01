¡4 Accidentes Diarios! Transportistas de HAMOTAC revelan alto índice de siniestros en la Siglo XXI

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 14:09:25

Morelia, Michoacán, a 11 de abril de 2026.– El delegado regional de turismo zona occidente de la H Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (HAMOTAC), Efraín Sánchez Solórzano, reveló que durante 2025 en la Autopista Siglo XXI se registraron un promedio de 4 accidentes diarios, lo cual atribuyen al mal estado de la carretera.

El representante transportista detalló que, de los 940 siniestros ocurridos el año pasado, en un 47 por ciento se vieron involucrados vehículos de carga.

"Este año al día 12 de marzo del 2026 llevábamos 162 accidentes en la carretera Siglo XXI, es un promedio de 4 accidentes al día, en un tramo de aproximadamente 300 kilómetros. El único pedazo que tenemos en esa autopista de cuatro carriles es de Pátzcuaro a Uruapan; todo lo demás son dos carriles y se permite el paso de miles de vehículos pesados. No hay estacionamiento para esos vehículos pesados, no hay lugares donde ellos puedan pararse a dormir, a descansar, a bañar," indicó en entrevista telefónica.

Sánchez Solórzano criticó el diseño de la vía, especialmente en tramos con pendientes que dijo son más peligrosas.

"Dos carriles uno de ida y uno de venida y con pendientes que superan hasta 7 por ciento... imagínate meter un camión con 60 toneladas y que baje de la caseta de Cuto de la Esperanza hacia Copándaro con unas pendientes hasta del 8 por ciento cuando la norma marca cuando mucho debe ser de 5 por ciento,"explicó.

Ante estos riesgos, el delegado ironizó sobre los diseñadores de las carreteras, "Nosotros tenemos una broma común entre nosotros, decimos '¿en qué botanero estudiaría el ingeniero que diseñó esta carretera?', porque definitivamente están mal planeadas."

Además, señaló que no existen regulaciones para proteger al operador.

"No se preocupan de obligar a un reglamento que un operador no maneje más de 10 horas seguidas," lo que genera un desgaste que se suma a la inseguridad, pues al no haber dónde descansar, los operadores se detienen en espacios donde "en cualquier espacio te roban."

HAMOTAC exige que las autoridades tomen cartas en el asunto para corregir estas deficiencias estructurales, en lugar de limitarse a culpar al conductor.