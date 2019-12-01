Detienen a 6 policías de Cosmomatepec, Veracruz por delitos contra la salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 14:50:17

Cosmomatepec, Veracruz, a 11 de abril 2026.- Agentes de seguridad detuvieron a seis elementos en activo de la Policía Municipal de Cosmomatepec, Veracruz, en posesión de estupefacientes.

De acuerdo con información oficial, los uniformados fueron capturados por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el 10 de abril, mientras se encontraban en las instalaciones de su corporación y son acusados de delitos contra la salud y por incumplimiento de un deber legal.

Los sospechosos fueron identificados como Anselmo N, Jesús N, Diego N, Lauro Arturo N, Dana Natalia N y Bonifacio N.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.

En la acción de las autoridades lograron el aseguramiento de bolsas de plástico que contenían hierba, posiblemente mariguana, además de equipo táctico y de comunicación, los cuales serán integrados como evidencia a la carpeta de investigación correspondiente.