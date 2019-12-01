EEUU e Irán inician negociaciones de paz en Pakistán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 13:14:27

Islamabad, Pakistán, a 11 de abril 2026.- Las delegaciones de Estados Unidos y de Irán comenzaron con las negociaciones para alcanzar un alto al fuego definitivo en Medio Oriente, según informaron medios oficiales iraníes.

No obstante, las fuentes no especificaron si las conversaciones son directas entre el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

Las agencias persas Fars y Tasnim indicaron que "se decidió iniciar las negociaciones" tras "los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano".

Por su parte, los medios iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que las conversaciones de paz habían "comenzado".

No obstante, las conversaciones directas entre delegaciones se encuentran bloqueadas debido a las exigencias previas impuestas por Teherán, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato.

"Las conversaciones directas cara a cara aún no han ocurrido entre las delegaciones de EU e Irán. Las dos partes han mantenido reuniones con mediadores, pero hay un callejón sin salida en este momento para avanzar hacia conversaciones directas", explicó una persona con conocimiento de la situación.

Según la fuente, "el Líbano y el tema de la liberación de fondos son el principal obstáculo ahora. Los iraníes insisten en que se cumplan sus condiciones previas antes de que se lleven a cabo conversaciones directas".