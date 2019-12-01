Trabajadores eventuales sin pago persisten como la deuda pendiente magisterial

Morelia, Michoacán, a 11 de abril de 2026. – De un padrón de cerca de mil 172 trabajadores eventuales del sector educativo a quienes no les han pagado su salario, la plantilla se redujo a 600, señaló Jairo Mandujano Ortega, líder estatal de una de las fracciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVIII.

Indicó que alrededor de 400 empleados determinaron dar por concluida su labor en escuelas de educación básica de diversas partes del estado, debido a que no existían condiciones para seguir a la espera de ser reconocidos por la Secretaría de Educación en el Estado.

Mandujano Ortega confirmó que los empleados eventuales, que desempeñan funciones tanto en el aula como en actividades administrativas, continúan sin recibir su salario, un problema que se ha mantenido por aproximadamente cinco años.

Manifestó su deseo de que su sucesor al frente de la dirigencia sindical pueda concretar la ruta para garantizar la estabilidad laboral y los pagos pendientes a este sector de trabajadores.

"El día de hoy pues siguen faltando las compañeras y compañeros eventuales, y me gustaría que cuando se dé el cambio de comité, yo poder decir que ya hay una ruta no solamente para pagos, sino para estabilidad laboral," expresó el dirigente, esperando resolver esta tarea antes de concluir su ciclo.

Recordar que al inicio de esta administración estatal, no se reconoció ningún vínculo laboral con los trabajadores eventuales, mientras líderes de la CNTE aseguraban que autoridades educativas federales les solicitaron entregar expedientes de dicha base para verificar su estatus y con la promesa de pago que no se ha cumplido.