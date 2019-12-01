Localizan sin vida a joven que desapareció en el Río Balsas, en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 15:36:09

La Unión, Guerrero, 11 de abril de 2026.- El cuerpo sin vida de Luis Felipe “N”, joven que desapareció en las aguas del Río Balsas al meterse a salvar a una joven que se ahogaba, fue localizado en esta municipalidad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el joven Luis se metió a las aguas del referido afluente a rescatar a una joven que se ahogaba.

Lamentablemente el joven nunca salió del Río y de inmediato comenzó su búsqueda.

Fue este sábado que el cuerpo sin vida del joven fue hallado en m este municipio.