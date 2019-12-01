Mujer cae a barranco tras accidente en motocicleta en Tacámbaro

Mujer cae a barranco tras accidente en motocicleta en Tacámbaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 15:30:19
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Tacámbaro, Michoacán, 11 de abril de 2026.- Una mujer resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba cayera a un barranco de más de 10 metros de profundidad.

De acuerdo con reportes, autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados sobre un accidente vehicular registrado sobre la carretera Tacámbaro–Pedernales.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar localizaron a la mujer en el fondo de la barranca.

Posteriormente, la fémina fue rescatada y trasladada a un hospital, donde recibió atención médica.

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