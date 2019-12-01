Ultiman a un joven en la colonia Generalísimo Morelos de Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 15:25:12

Zamora, Michoacán, a 17 de abril de 2026.- Un joven fue ultimado a balazos cuando circulaba a bordo de un automóvil en las calles de la colonia Generalísimo Morelos, de los presuntos homicidas no hay pistas informaron fuentes policiales.

Fue minutos antes de las 13:00 horas de este viernes cuando algunos vecinos reportaron al C5 Sitec que sobre la calle Toma de Tixtla entre Agustín de Iturbide y Valerio Trujano se había registrado una agresión armada.

Policías Municipales y Guardias Nacionales se trasladaron al lugar donde encontraron a un muchacho herido a bordo de un automóvil Volskwagen Jetta, color rojo, con placas HZK-328-A de Jalisco, por lo que acordonaron el área y solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y confirmaron el deceso del joven, el cual solamente se conoció es vecino de la zona.

Al sitio llegaron Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales, los cuáles se encargaron de procesar la escena del crimen para recabar indicios y testimonios con el fin de iniciar la respectiva carpeta de investigación.

El cadáver de fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.