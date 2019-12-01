Nueva silla, mismo semáforo: Fanny Arreola presume apoyo a un hombre con discapacidad… para que siga pidiendo limosna entre autos y pobreza en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 16:03:08

Apatzingán, Mich., a 17 de abril de 2026.- La alcaldesa Fanny Arreola convirtió en contenido de redes sociales la entrega de una silla de ruedas a Israel, un hombre con discapacidad que sobrevive pidiendo limosna en un semáforo, en una escena que evidencia más la lógica de la propaganda que una solución real a la pobreza.

El video, difundido por la propia edil, la muestra llegando en una camioneta, sonriente y anunciando la entrega de la silla que el hombre le había solicitado días antes. Israel agradece: su herramienta de trabajo —una silla ya deteriorada— necesitaba ser reemplazada para poder seguir en la calle.

Y ese es el punto que el propio material deja al descubierto: la ayuda no está pensada para que deje de pedir dinero, sino para que pueda seguir haciéndolo.

En las mismas imágenes se observa a Israel desplazándose entre vehículos en movimiento, bajo el sol, con un bote de plástico en la mano para recolectar monedas. La escena no cambia con la nueva silla: solo se vuelve más cómoda —y más presentable— la precariedad.

El gesto, presentado como acto de cercanía y sensibilidad, termina exhibiendo el límite del asistencialismo que se presume en cámara: no hay rastro de una política pública que saque a personas con discapacidad de la calle, que les garantice ingresos dignos o condiciones mínimas de seguridad.

Aquí no hay reintegración, ni inclusión, ni solución. Hay un relevo de herramienta para seguir sobreviviendo en el mismo lugar.

La administración de Fanny Arreola documenta el momento como logro. Pero fuera del encuadre —y también dentro de él— permanece intacta la realidad: pobreza, riesgo constante y abandono institucional.

Una silla nueva, sí.

La misma vida en el semáforo, también.