Vuelca combi de la ruta Guinda en el Libramiento de Morelia; no hay lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 08:41:51

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre 2025.- Una camioneta de la ruta Guinda volcó esta mañana de sábado en el libramiento de Morelia en las inmediaciones de Casa Michoacán, no habría heridos.

Al respecto más informó que autoridades policiales y servicios de emergencia fueron alertadas de la volcadura de una camioneta del servicios público en el referido lugar.

Al sitio acudió personal de tránsito así como bomberos y paramédicos de Protección Civil, quienes auxiliaron a los pasajeros que resultaron ilesos.

Entre tanto elementos del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.