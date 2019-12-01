Accidente en la Siglo XXI deja un muerto y una herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 08:49:36

Salvador Escalante, Michoacán, a 22 de noviembre 2025.- Un saldo de una persona muerta y otra herida de gravedad, fue el que dejó un accidente vehicular registrado esta madrugada de sábado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) en las inmediaciones de la tenencia de Zirahuén.

Al respecto se informó que al filo de las 04:30 horas de este sábado, autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 78 de la referida carretera de había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que estaba herida de gravedad, además de confirmar la muerte de un hombre.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento del percance y llevaron a cabo las actuaciones de ley.