Vuelca camión de pasajeros en la Morelia-Pátzcuaro, hay víctimas mortales

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre 2025.- Un número un sin determinar de víctimas mortales y decenas de lesionados dejó como saldo la volcadura de un camión de pasajeros, hechos registrados en la carretera Morelia-Pátzcuaro en la tenencia dé Tiripetío.
Al respecto se informó que a las 06:30 horas de este sábado autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados del percance.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como de las guardias Civil y Nacional además de paramédicos de distintas corporaciones quienes auxiliaron a una veintena de personas heridas.
Es de mencionar que se habla de entre cinco y diez personas sin vida lo que será confirmado una vez que la FGE lleve a cabo el levantamiento de los cuerpos.