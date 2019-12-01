Vuelca camión de pasajeros en la Morelia-Pátzcuaro, hay víctimas mortales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 08:13:24
Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre 2025.- Un número un sin determinar de víctimas mortales y decenas de lesionados dejó como saldo la volcadura de un camión de pasajeros, hechos registrados en la carretera Morelia-Pátzcuaro en la tenencia dé Tiripetío.

Al respecto se informó que a las 06:30 horas de este sábado autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados del percance.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como de las guardias Civil y Nacional además de paramédicos de distintas corporaciones quienes auxiliaron a una veintena de personas heridas.

Es de mencionar que se habla de entre cinco y diez personas sin vida lo que será confirmado una vez que la FGE lleve a cabo el levantamiento de los cuerpos.

