Caen 3 presuntos integrantes de célula criminal en la CDMX; aseguran cientos de dosis de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 07:18:42
Ciudad de México, a 22 de noviembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a tres presuntos integrantes de una célula criminal, considerada como una de las principales generadoras de violencia en la capital.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), las detenciones se llevaron a cabo en tres operativos realizados en dos alcaldías, en los que, además se incautaron 385 dosis de droga, un arma de fuego, placas de automóviles, documentación diversa y chips para teléfonos celulares.

De igual forma, en un comunicado, la autoridad de la CDMX informó que los cateos se ejecutaron en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina- Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional.

Cabe señalar que según información de la FGJ, los tres detenidos posiblemente desempeñaban funciones de mando o coordinación dentro del grupo delictivo Los Rodolfos, dedicado al narcomenudeo, la tala ilegal, al homicidio o la extorsión.

Los arrestados fueron identificados como tres hombres de 28, 49 y 30 años, respectivamente, quienes además contaban con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

