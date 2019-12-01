Vuelca camioneta en la carretera a Tequisquiapan 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 18:05:07

Querétaro, Querétaro, a 25 de octubre de 2026.- Este domingo, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera a Tequisquiapan, en donde se reportó una aparatosa volcadura de una camioneta.

Fue a la altura de Hércules, en donde la camioneta, la cual aparentemente perdió el control, por el aparente exceso de velocidad y posteriormente volcó, quedando con severos daños materiales en su carrocería.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, descartaron lesionados, ya que el vehículo se encontraba abandonado.

Policías de la demarcación, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, el cual dejó importantes daños.