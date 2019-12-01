Sheinbaum entrega apoyos sociales y supervisa obras en Colima y Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 17:29:49

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2026.- La entrega de apoyos educativos y financieros, así como la construcción de viviendas y la supervisión de infraestructura hospitalaria y sanitaria, marcaron la gira de trabajo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó del 23 al 25 de octubre por Colima y Michoacán.

Durante su visita a Colima, la mandataria encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Universal Benito Juárez para estudiantes de educación media superior, con el objetivo de respaldar la continuidad de sus estudios.

En Michoacán, Sheinbaum acudió a Apatzingán, donde entregó 56 mil 500 créditos de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) dirigidos a mujeres, como parte de las acciones de apoyo económico para este sector de la población.

Posteriormente, en Morelia, encabezó la entrega de 931 viviendas del fraccionamiento Katania, construido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

En la capital michoacana también supervisó los trabajos del Hospital Vasco de Quiroga del ISSSTE, cuya inauguración está prevista para noviembre de este año.

Como parte de su agenda en la entidad, la presidenta visitó en el municipio de Quiroga las obras de rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, enfocadas en mejorar la infraestructura para el manejo de aguas.

Con estas actividades, la gira presidencial incluyó acciones en materia de educación, financiamiento para mujeres, vivienda, salud e infraestructura hidráulica en ambas entidades.