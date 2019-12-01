Condenan a una mujer por violencia de género en la Sierra Gorda de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 25 de octubre de 2026.- Tras una intensa batalla jurídica impulsada por la defensa feminista, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó un fallo condenatorio contra una mujer identificada como Verónica “N” por el delito de violencia de género en agravio de otra mujer de nombre Gloria, afirmó Mayra Dávila Alvarado, fundadora, presidenta y representante legal de ADAX Digitales.

Aseguró que este caso, el cual ocurrió en la región de la Sierra Gorda, sienta un precedente clave al demostrar que este ilícito no distingue género y puede ejercerse también entre mujeres.

Recordó que el proceso contempló dos hechos distintos ocurridos el 19 de abril de 2024 y el 28 de mayo de 2025 en los municipios de Arroyo Seco y Jalpan de Serra.

La acusación sustentada, dijo, demostró que las agresiones incluyeron expresiones denigrantes, hostigamiento y conductas dirigidas a vulnerar la dignidad de Gloria, estableciendo que el uso de expresiones de índole sexual para denigrar a una mujer constituye plenamente violencia de género.

“La justicia no llegó sola, la luchamos. Este caso nos recuerda que la violencia de género no siempre deja marcas visibles y que la lucha de Gloria también es una defensa por el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia”.

A la par de este triunfo legal en la zona serrana, anunció que mantendrá abierta la exigencia de justicia en otros frentes delicados del estado. Entre ellos, destaca el seguimiento puntual a los avances de la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en el municipio de Amealco, un caso que ha encendido las alertas de las activistas ante la necesidad de garantizar debida diligencia institucional.

Asimismo, aseguró que se mantiene bajo la lupa el seguimiento a las denuncias por acoso y hostigamiento registradas al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Campus Jalpan, donde alumnas han alzado la voz contra conductas de hostigamiento sistemático, exigiendo garantías reales de seguridad y cero tolerancia institucional en la región serrana.

“Con este activismo y la defensa legal en Querétaro reafirman que la resistencia jurídica sigue siendo la vía para frenar la impunidad en los rincones más alejados del estado”.