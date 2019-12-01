Felipe Macías toma el timón del PAN estatal de Querétaro y saca el colmillo rumbo al 2027

Querétaro, Querétaro, a 25 de octubre de 2026.- Con un pie en la alcaldía capitalina y el otro en la estrategia electoral del 2027, Felifer Macías Olvera asumió este día la coordinación estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

Su prioridad, dijo, es gobernar las calles de Querétaro, aunque advirtió que la oposición "va a topar con pared" si intenta replicar en el estado los escenarios de desorden e inseguridad que se viven en el resto del país.

Tras recibir el nombramiento partidista, Macías Olvera dejó claro que su chamba inmediata no está en las oficinas partidistas, sino en la gestión diaria. Sin embargo, reconoció que la encomienda blanquiazul exige tejer fino y estructurar un proyecto transversal que recoja tanto los aciertos como los pendientes de los distintos municipios de la entidad.

“La coordinación que hoy me ha designado el partido va enfocada a la elaboración del proyecto de la propuesta rumbo a 2027… elaborar la propuesta y proyectos de todo el estado, es justamente eso, conocer los grandes logros, los grandes retos de cada municipio del estado, pero primordialmente y antes que otra cosa está mi labor, que la gente me ha encomendado, que es estar gobernando todos los días aquí en Querétaro y eso es lo que voy a estar haciendo”.

Para operar el futuro político del panismo en los bastiones clave, presumió una alineación de pesos pesados y puso sobre la mesa nombres para armar la estrategia territorial, destacando la presencia de Agustín Dorantes para coordinar los trabajos en la capital, Tania Ruiz en San Juan del Río, además de perfiles como Jairo Morales, Chepe Guerrero y Rodrigo Monsalvo, a quienes calificó sin tapujos como un auténtico Dream Team de cuadros aguerridos.

Sobre las casas encuestadoras y la guerra fría de preferencias rumbo a los próximos comicios, el coordinador estatal restó dramatismo a la grilla numérica y mandó un mensaje claridoso a la tropa:

“No me distraen las encuestas, el que se empieza a distraer en encuestas, pierde el foco, pierde la concentración, mi única encuesta es la que yo vivo en la calle todos los días, lo que la gente me dice en los mercados, en los tianguis, en las colonias, en los barrios, ese es el pulso real de las cosas”.

El alcalde capitalino cerró filas en torno a los resultados del panismo queretano y lanzó un pronóstico de cara al escenario federal.

“La incompetencia, la mediocridad, la delincuencia, el desorden ha llegado a muchas partes del país y no vamos a permitir que eso entre, pero que van a topar con pared, van a topar con mujeres y hombres de valores y de principios que son las y los querétanos y Querétaro antes que otra cosa saldrá victorioso”.