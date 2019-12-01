Detienen en Querétaro a Alberto “N” por violación cometida en el Estado de México

Querétaro, Querétaro, a 25 de octubre de 2026.- Como parte de las acciones de Sinergia, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alberto “N”, requerido por autoridades del Estado de México por el delito de violación.

Derivado de los mecanismos de colaboración entre ambas fiscalías, elementos de la PID realizaron acciones de búsqueda y localización, que permitieron ubicar al imputado en la colonia Fraternidad, municipio de Querétaro, donde fue detenido en cumplimiento de la orden de aprehensión vigente.

Posteriormente, una vez realizados los procedimientos legales correspondientes, Alberto “N” fue entregado a agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.