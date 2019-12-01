Adulto mayor pierde la vida al interior de Plaza Las Américas de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 18:18:47

Querétaro, Querétaro, a 25 de octubre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, tomaron conocimiento, del fallecimiento de un hombre, al interior de la plaza comercial Las Américas.

El ahora occiso, había acudido a la plaza comercial, con grupo de personas, a quienes les informó un malestar en el pecho, posteriormente, al ingresar al baño, se desvaneció, por lo que, rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencias confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que fue necesario dar parte a las autoridades.

El área fue acordonada, mientras acudían los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.