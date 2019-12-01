Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 11:20:41

Pedro Escobedo, Querétaro, a 28 de noviembre 2026.- La madrugada de este sábado, se registró, la movilización de servicios de emergencias y elementos policiales, sobre la autopista federal 57 México- Querétaro, por la volcadura de una camioneta de carga.

Fue a la altura de La Palma, en el municipio de Pedro Escobedo, sobre el kilómetro 184, en donde el conductor y único ocupante, perdió el control del vehículo.

Tras perder el control, la camioneta volcó, quedando recostada sobre su lado derecho, por lo que, de inmediato, testigos presenciales, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, Bomberos valoró al conductor, quien, manifestó, estar ileso, y no requería traslado a un nosocomio.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, son quienes acudieron a la zona a realizar el abanderamiento del accidente, el cual afortunadamente, quedó solo en daños materiales.