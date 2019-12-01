Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 00:15:47

*Publicaciones en redes sociales señalan que ciudadanos acudieron a la Presidencia Municipal en busca de una audiencia y no localizaron a Mónica Valdez Pulido. El viaje y el presunto uso de recursos públicos siguen sin confirmarse.

Zacapu, Mich., a 28 de noviembre de 2026.- Desde hace varios días circulan en redes sociales versiones sobre un supuesto viaje a Colombia de la presidenta municipal de Zacapu, Mónica Valdez Pulido. Las publicaciones también refieren que ciudadanos acudieron a la sede del Ayuntamiento para solicitar una audiencia y dijeron no haber encontrado a la alcaldesa ni a algunos titulares de dependencias municipales.

Una de las publicaciones atribuye la versión del viaje a personas cercanas a la administración. Otras afirman que funcionarios municipales habrían acompañado a la alcaldesa y señalan un presunto pago de hospedaje y alimentos con cargo al erario.

.En las fuentes públicas consultadas hasta el 27 de noviembre no se encontró confirmación independiente del viaje ni una postura oficial del Ayuntamiento sobre esas versiones.

Tampoco se pudo verificar si hubo ausencias en las dependencias señaladas o quién quedó a cargo de la atención al público durante esos días.

La queja por las audiencias puede aclararse con los registros de atención y la agenda municipal. Si se confirma que hubo un viaje oficial, quedaría por conocer su motivo, quiénes participaron y si generó algún gasto para el municipio.