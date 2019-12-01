Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 22:17:43

Uruapan, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.- Un hombre señalado por su presunta participación en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez fue detenido en Uruapan, Michoacán, como parte de las investigaciones por el crimen ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

Se trata de Sergio Javier “N”, contra quien se cumplimentó una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Décimo Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial de Jalisco, de acuerdo con información trascendida este viernes.

La detención tuvo lugar en la colonia Anexo San Rafael, en un operativo coordinado entre las fiscalías de Jalisco y Michoacán, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, hecho que conmocionó a sus seguidores y generó amplia repercusión.

De acuerdo con las indagatorias, Sergio Javier “N” habría tenido participación antes, durante y después del crimen, por lo que la Fiscalía de Jalisco solicitó la orden judicial para su captura.

Las autoridades jaliscienses continuarán con las investigaciones para esclarecer el feminicidio y determinar la posible responsabilidad de las personas involucradas.