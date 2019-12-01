Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 11:09:57

Querétaro, Querétaro, a 28 de noviembre 2026.- Como resultado de los mecanismos de Sinergia entre fiscalías, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ángel de Jesús “N”, alias “Peluche”, quien era requerido por autoridades del estado de San Luis Potosí por su probable intervención en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, en San Luis Potosí, donde, derivado de un conflicto familiar, el imputado presuntamente privó de la vida a una persona y causó lesiones.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en territorio queretano por elementos de la Policía de Investigación del Delito adscritos a la Fiscalía General de Querétaro.

Una vez realizadas las diligencias correspondientes, Ángel de Jesús “N” fue entregado a elementos de investigación de aquella entidad para su traslado a San Luis Potosí, donde continuará con su procedimiento penal ante la autoridad judicial que lo requiere.