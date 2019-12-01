Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 08:49:07

Nueva York, Estados Unidos, a 28 de noviembre 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), ofreció formalmente un acuerdo de culpabilidad al capo mexicano Rafael Caro Quintero, de acuerdo con documentos oficiales.

“Más temprano hoy, el Gobierno extendió una oferta escrita de acuerdo de culpabilidad al acusado Rafael Caro Quintero. La defensa revisará la oferta con el acusado de manera expedita”, indicó una carta firmada por el fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

Según el documento entregado al juez Frederic Block en Brooklyn, “hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo”, por lo que tanto la Fiscalía estadounidense como la defensa del fundador del Cártel de Guadalajara, piden mantener la fecha de juicio del 8 de marzo y todos los plazos relacionados.

“En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para resolver el asunto sin necesidad de ir a juicio, se pondrán en contacto con el despacho del juez a la brevedad posible para programar una audiencia de cambio de declaración”, añadió el texto.