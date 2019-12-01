Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 07:49:48

Ciudad de México, a 28 de noviembre 2026.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que existen 16 carpetas de investigación relacionadas con la presunta red de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un video compartido en sus redes sociales, la funcionaria explicó que las indagatorias se centran en posibles irregularidades en la contratación de servicios para el órgano electoral federal, así como locales.

En ese sentido, la fiscal reveló que cuentan con la autorización para ejecutar cuatro cateos.

“Obtuvimos de un juez federal la autorización para realizar cateos en 4 domicilios, dos de ellos en la colonia Hipódromo Condesa, uno en Jardines del Pedregal y uno más en Polanco; en uno de ellos se localizaron lo que son urnas y mamparas del INE, copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos que investigamos”, detalló Godoy Ramos.

La titular de la FGR mencionó que todo el material confiscado ya es analizado por las autoridades correspondientes.