Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 11:35:04

Querétaro, Querétario, a 28 de noviembre 2026.- Como resultado de los trabajos de inteligencia e investigación para desarticular estructuras criminales, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron, en Querétaro y Baja California, a cuatro integrantes de una organización delictiva transnacional dedicada al tráfico de personas.

En una primera acción, derivada de labores de inteligencia y vigilancia, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en El Pueblito, municipio de Corregidora, Querétaro, donde fue detenida Sylvia “N”, señalada como líder de dicha organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones, la detenida cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos, donde fue arrestada en mayo de 2012 por el delito de trata de personas y posteriormente deportada a México en julio de 2014.

En una segunda acción, se cumplimentaron órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Tijuana, Baja California, donde fueron detenidas tres hombres, uno de ellos de nacionalidad china, quienes fueron identificadas como colaboradores de la organización delictiva.

Durante las diligencias se aseguró dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, pasaportes brasileños y diversa documentación.

Los trabajos de investigación permitieron identificar que esta organización criminal se dedicaba a captar personas en los alrededores de la ciudad de São Raimundo das Mangabeiras, Brasil, para trasladarlas, previo pago, hacia Estados Unidos a través de México, mediante el uso de documentos falsificados.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

Con estas detenciones se debilita la estructura operativa y logística de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de personas.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para desarticular organizaciones delictivas transnacionales y combatir la impunidad.