Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 11:14:28

Querétaro, Querétaro, a 28 de noviembre 2026.- Tremendo susto se llevó el conductor de un auto, luego de protagonizar un accidente, al caer dentro de un canal pluvial, en inmediaciones del Hospital General.

Se conoció que salía de la colonia Frida Kahlo, cuando los cristales del auto se empañaron, lo que ocasionó que perdiera la visibilidad y posteriormente cayera dentro del canal.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente, se movilizaron Bomberos, Protección Civil y paramédicos para auxiliar a la persona, quien se encontraba atrapada en el vehículo.

Tras realizar las labores, el conductor fue liberado, y determinaron que no presentaba heridas graves, por lo que, no fue necesario realizar su traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por policías municipales, quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento.