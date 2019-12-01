Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 11:05:16

Cuitzeo, Michoacán, a 28 de noviembre 2026.- Un camión en el que viajaban 40 estudiantes del Instituto Luis Guerrero Esparza, del municipio de Salvador Escalante, volcó sobre la autopista Morelia–Salamanca, en las inmediaciones de la caseta de La Cinta, el percance sólo dejó lesionados leves.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado la volcadura de un camión de la línea La Taberna en la que viajaban los escolapios.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional además de socorristas de distintas corporaciones quienes valoraron a los estudiantes quienes presentaban lesiones leves.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.