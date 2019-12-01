Vuelca camión de pasajeros en la colonia Ejército de Oriente de la CDMX, dejando 5 personas heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 15:13:52

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2025.- Un autobús de pasajeros de la empresa Volcanes, terminó volcado en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Metro Guelatao, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, dejando el saldo de cinco personas heridas, así como afectaciones viales en la zona.

De acuerdo a testimonios de personas que presenciaron el accidente, la unidad iba a exceso de velocidad, lo que habría llevado a que el chofer perdiera el control de la unidad, debajo del puente vehicular de Guelatao.

De inmediato, se solicitaron los servicios de emergencia, pero en lo que llegaban, personas comenzaron a auxiliar a los pasajeros para que pudieran salir del autobús.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes comenzaron a auxiliar a los heridos y coordinar el retiro del vehículo.

De los lesionados, informaron que tres son mujeres de 30, 29 y 50 años de edad, así como a dos menores de 11 y 12 años de edad, mismos que fueron atendidos en el lugar por lesiones leves y ninguna requirió ser trasladado a un hospital.

Mientras que el conductor de la unidad, de 282 años de edad, fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.