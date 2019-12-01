Ejército y GN capturan a “El Búho”, “El Cucú” y dos más tras feroz enfrentamiento armado en Múgica, Michoacán 

Múgica, Mich., a 13 de noviembre de 2025.— Una intensa movilización militar sacudió la tranquilidad de la comunidad de Los Cajones, donde fuerzas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional protagonizaron un enfrentamiento a tiros que terminó con la captura de cuatro presuntos delincuentes, entre ellos los temidos “El Búho” y “El Cucú”.

De acuerdo con reportes oficiales, la refriega se desató cuando los efectivos federales realizaban un recorrido de vigilancia en la zona y detectaron una camioneta Honda blanca con actitud sospechosa. Al intentar interceptarla, los ocupantes abrieron fuego sin mediar palabra, desatando una balacera de alto calibre que se prolongó varios minutos.

El estruendo de las ráfagas alertó a los pobladores, quienes se resguardaron mientras un helicóptero artillado sobrevolaba el área en apoyo a las fuerzas terrestres, sellando el cerco que culminó con la detención de los agresores.

Los capturados fueron identificados como Kevin, alias “El Búho”, de 23 años; Miguel, alias “El Cucú”, de 18; Mayra, de 31 años; y un menor de 17 años. En el operativo se aseguraron tres rifles de asalto, cargadores y cartuchos útiles, lo que apunta a un vínculo con grupos delictivos que operan en la región de Tierra Caliente.

Las autoridades mantienen bajo resguardo a los detenidos, mientras se investiga si forman parte de una célula criminal responsable de diversos ataques y extorsiones en el municipio.

La acción militar reafirma la presencia de las fuerzas federales en Michoacán, una zona marcada por la violencia y las disputas entre bandas armadas. Sin embargo, la tensión persiste, y los habitantes de Los Cajones temen que el operativo sea solo una chispa más en la guerra sin fin por el control del territorio.