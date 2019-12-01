Morena Michoacán denuncia al diputado David Cortés por usar 21 espectaculares para campaña anticipada 

Morena Michoacán denuncia al diputado David Cortés por usar 21 espectaculares para campaña anticipada 
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 18:07:41
Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- Morena Michoacán presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de Michoacán contra el diputado federal panista, David Cortés Mendoza, por presuntos actos anticipados de campaña.

Al respecto, Rigoberto Márquez Verduzco, representante del partido guinda ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán, indicó que es a través de 21 espectaculares donde el panista estaría incurriendo en la promoción de su imagen.

"Está utilizando ciertas estrategias electorales y ciertos recovecos jurídicos para promocionar su figura dentro de muchos espectaculares que están en la ciudad", apuntó el morenista.

Agregó que son al menos tres las características de irregularidades detectadas: "adelantar el tiempo de promocionar sobre su persona; dos, a través de su interés político de estar en la capital y ser parte del proceso electoral del 2027; y la tercera, el buscar hacer el eslogan para buscar un sector y ayudarse en el 2027 al proceso electoral".

Márquez Verduzco indicó que los tiempos de informes de actividades de los legisladores federales y estatales ya concluyeron, por lo que no existe justificación para que se mantengan los espectaculares.

"Dimos el tiempo de presentar tu informe como legislador, como presidente municipal, como diputado federal, como senador, y a eso le dimos más o menos un periodo de un mes, y él no ha bajado estos espectaculares que le funcionaron para un propósito de informar a quien representa sus actividades. Posterior a eso, solicitamos que los retire y los baje... es como cuando termina una campaña que te piden que pintes de blanco las bardas", informó.

Noventa Grados
