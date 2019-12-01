Por inseguridad, cancelan el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 16:47:42

Uruapan, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- Ante las condiciones de inseguridad que prevalecen en Uruapan, las autoridades tomaron la decisión de cancelar el desfile conmemorativo del 20 de noviembre.

Mediantes un comunicado de prensa, el Ayuntamiento encabezado por Grecia Itzel Quiroz García, dio a conocer que la decisión se tomó como medida para la tranquilidad de las familias uruapenses, además de priorizar la seguridad.

El evento contemplaba la participación de más de 70 instituciones educativas.

Asimismo, pidieron la solidaridad de la población y que comprendan que lo que se busca la paz de todas y todos.

“Además, este acto se realiza en memoria de nuestro querido presidente municipal, Carlos Manzo, a quien recordamos con admiración, compromiso, y profundo cariño”, se lee en el comunicado.