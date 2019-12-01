Combate frontal a delincuencia con el Plan Michoacán: detenidas 4 personas con fusiles en Gabriel Zamora

Gabriel Zamora, Michoacán, a 12 de noviembre del 2025.- Como resultado del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, esta tarde agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), junto con la Guardia Nacional (GN), y la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron a cuatro personas, entre ellos un menor de edad, con tres fusiles, municiones y vehículos, en un operativo coordinado en el municipio de Gabriel Zamora.

Los elementos de la Guardia Civil, GN, Ejército Mexicano, y FGE reforzaban patrullajes en el marco del Plan Paricutín para el combate a la delincuencia. Derivado de la operación interinstitucional aseguraron tres hombres, uno de ellos menor de edad, así como a una mujer, a la altura de la calle 20 de Noviembre, en la localidad Los Cajones.

A los ahora detenidos les decomisaron tres fusiles calibre 7.62X39 milímetros, con ocho cargadores y 130 cartuchos útiles a las armas. Además de un vehículo de la marca Honda, línea HRV y dos motocicletas de la marca Italika, una de ellas con alteración en sus medios de identificación.

Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad competente para deslindar responsabilidades. Con acciones contundentes, avanza el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para combatir a la delincuencia organizada. Para denunciar cualquier delito de manera anónima, marca a la línea telefónica de emergencias 089 disponible las 24 horas del día.