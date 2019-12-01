Vuelca camión cargado con limón en la Uruapan-Paracho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 08:18:37

Uruapan, Michoacán, 26 de agosto del 2025.- Daños materiales dejó como saldo la volcadura de un camión cargado con limón, hechos registrados a la altura del kilómetro 50 de la carretera Uruapan-Paracho.

Al respecto se inició que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad justo en la desviación a Capacuaro, se había volcado un camión cargado con limón.

Al sitio acudió personal de tránsito quienes al arribar encontraron volcado un camión cargado con limón y su chofer ileso.

Hechos de los que tomó conocimiento personal del área de Peritos de Tránsito quienes elaboraron el peritaje correspondiente.